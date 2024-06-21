نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2024، مؤكدة أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

هذا القرار يأتي استجابة للاهتمام الكبير من الموظفين بشأن مواعيد صرف المرتبات.

تفاصيل صرف مرتبات يوليو 2024

صرح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2024 ليبدأ من يوم 18 يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف المتأخرات في أيام 8، 10، و11 يوليو.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.

جدول صرف المرتبات للدرجات الوظيفية

تُصرف مرتبات يوليو 2024 على النحو التالي:

- الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

- الدرجة العليا: 10200 جنيه

- درجة المدير العام: 9200 جنيه

- الدرجة الأولى: 8200 جنيه

- الدرجة الثانية: 8000 جنيه

- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

- الدرجة السادسة: 6000 جنيه

مواعيد صرف المرتبات للأشهر المقبلة

- مرتبات أغسطس 2024: تبدأ من يوم 22 أغسطس، والمتأخرات تُصرف أيام 8، 11، و12 أغسطس.

- مرتبات سبتمبر 2024: تبدأ من يوم 22 سبتمبر، والمتأخرات تُصرف أيام 8، 9، و10 سبتمبر.

نصيحة للموظفين

تحث وزارة المالية الموظفين على عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لضمان سهولة وسلاسة عملية الصرف، مع التأكيد على أن المستحقات ستكون متاحة وفقًا للمواعيد المحددة.