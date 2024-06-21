نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة، والأيام المقبلة، سيشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، حيث سترتفع درجات الحرارة بمقدار 2-3 درجات.

تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء المقبل

وذكرت الهيئة في بيان لها، نشرته أمس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه سيسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة ليلًا على معظم المناطق، ومعتدل على السواحل الشمالية.

هذه الحالة الجوية ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، 25 يونيو.

بداية فصل الصيف

وأوضحت الهيئة أن يوم الخميس، 20 يونيو، كان بداية فصل الصيف فلكيًا، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام.

يستمر فصل الصيف قرابة الثلاثة أشهر، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

ومن سمات هذا الفصل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، على الرغم من أن درجات الحرارة القصوى تُسجل عادة في فصل الربيع بسبب تأثير الكتل الهوائية الصحراوية الجافة.

تأثيرات منخفض الهند الموسمي

وأشارت الهيئة إلى أن الإحساس بارتفاع الحرارة يكون أعلى في فصل الصيف بسبب زيادة نسب الرطوبة الناتجة عن تأثير منخفض الهند الموسمي.

هذا المنخفض يتمركز في جنوب آسيا ويمتد إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط. قبل وصول الكتل الهوائية إلى مصر، تمر عبر البحر المتوسط مما يزيد من نسبة الرطوبة ويجعل الإحساس بالحرارة أكثر شدة.

نصائح للتعامل مع الحرارة

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- استخدام أغطية الرأس.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل، خاصة المياه.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 45 درجة مئوية.