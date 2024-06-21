عودة الحجاج من المدينة المنورة.. «مصر للطيران» تسير 19 رحلة غدا

جدة - نرمين السيد - حجاج بيت الله الحرام تكثف شركة مصر للطيران (الناقل الوطني) رحلاتها الجوية لاستيعاب الحجاج الراغبين في العودة حيث تسير غداً السبت، 19 رحلة جوية، وذلك في إطار مواصلة جسرها الجوي لعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن.



ومن المقرر أن تقوم "مصر للطيران" بتسيير 11 رحلة بخط (جدة - القاهرة)، ورحلة واحدة بخط (جدة - كوناكري)، وأخرى بخط (الطائف - القاهرة)، و6 رحلات بخط (المدينة - القاهرة)؛ وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والأسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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