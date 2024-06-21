نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر)

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة.





وأعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، الموافق 21 يونيو 2024، والذي من المقرر أن يتحدث عنه الأئمة والخطباء التابعين للوزارة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم، سيكون عن "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.