نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر)

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جدة - نرمين السيد - مسجد السيدة نفيسة
وأعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، الموافق 21 يونيو 2024، والذي من المقرر أن يتحدث عنه الأئمة والخطباء التابعين للوزارة على مستوى الجمهورية.
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم، سيكون عن "البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم".
وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.
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