خطيب مسجد السيدة نفيسة: القرآن حثنا على البحث العلمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 03:36 مساءً - قال الشيخ محمد محمود العدل، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بالدعوة إلى البحث والتفكر والتأمل فيقول الله تعالى )قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ).

واستشهد خطيب مسجد السيدة نفيسة، في خطبة الجمعة عن البحث العلمي، بقوله تعالى (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها) ويقول تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ).

وأكد خطيب مسجد السيدة نفيسة، أن البحث العلمي هو الركيزة الأساسية التي تتقدم بها الأمم وترقى بها المجتمعات وتنهض بها الشعوب ولذا فإن أول ما نزل من القرآن الكريم على قلب النبي الكريم قوله تعالى (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).

وأشار إلى أن هذه الآيات المباركات تحثنا على البحث العلمي والتعلم والقراءة والبحث والإطلاع، وبقدر نفع البحث للإنسانية تكون قيمته العلمية.

وتابع: ولا شك أن العلم الذي نعنيه ونسعى للبحث في مختلف جوانبه، لا يقف عند العلوم الشرعية، بل يمتد ليشمل مطلق العلم النافع وهذا ما بينه لنا النبي الكريم (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) فجاءت كلمة العلم نكرة لتعني العموم والشمول.