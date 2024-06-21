قبل امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة.. عدد الأسئلة ودرجات كل مادة

تنطلق امتحانات المواد الأساسية لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، غدًا السبت الموافق 22 يونيو 2024، ويبدأ الطلاب بمادة اللغة العربية.





وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023، بالمواد غير المضافة للمجموع، اعتبارًا من الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري، وبعد إجازة تخللها عيد الأضحى المبارك، يستأنف الطلاب امتحانات المواد الأساسية غدا السبت، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أعداد أسئلة كل مادة من مواد الامتحان الأساسية (موضوعية ومقالية) والدرجات المخصصة لكل مادة.

عدد الأسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة (المواد الأساسية)

وبحسب بيان أعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة، جاءت تفاصيل امتحانات المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية = 80 درجة

- زمن الامتحان: 3 ساعات.

- 4 أسئلة مقالية "3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد بـ4 درجات" = 10 درجات.

- 51 سؤال اختيار من مُتعدد "32 سؤالًا بدرجة واحدة و19 سؤالًا بدرجتين" = 70.

- إجمالي عدد أسئلة اللغة العربية = 55 سؤالًا.

اللغات الأجنبية الأولى = 50 درجة

- الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية.

- زمن الامتحان: 3 ساعات.

- 3 أسئلة مقالية "سؤالين بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات" = 8 درجات.

- 34 سؤال اختيار من مُتعدد "26 سؤال بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين" = 42 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة اللغات الأجنبية الأولى: 37 سؤالًا.

اللغات الأجنبية الثانية = 40 درجة

الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية- الأسبانية- الإيطالية- الصينية

- زمن الامتحان: ساعتان.

- سؤالان مقاليان "لكل سؤال 3 درجات" = 6 درجات.

- 29 سؤال اختيار من مُتعدد "24 سؤالًا بدرجة واحدة و5 أسئلة بدرجتين" = 34 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة امتحان اللغات الأجنبية الثانية: 31 سؤالًا.

المواد العلمية = 60 درجة

الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- الجيولوجيا والعلوم البيئية.

- زمن الامتحان: 3 ساعات.

- سؤالان مقاليان "لكل سؤال درجتان" = 4 درجات.

- 44 سؤال اختيار من مُتعدد "32 سؤال بدرجة واحدة و12 سؤال بدرجتين" = 56 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة امتحانات المواد العلمية: 46 سؤالًا.

المواد الأدبية = 60 درجة

التاريخ- الجغرافيا- علم النفس والاجتماع- الفلسفة والمنطق.

- زمن الامتحان: 3 ساعات.

- سؤالان مقاليان "لكل سؤال درجتان" = 4 درجات.

- 44 سؤال اختيار من مُتعدد "32 سؤال بدرجة واحدة و12 سؤال بدرجتين" = 56 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة امتحانات المواد الأدبية: 46 سؤالًا.

الرياضيات= 120 درجة

الرياضيات البحتة "الجبر+ الهندسة الفراغية" والرياضيات التطبيقية "الديناميكا + الاستاتيكا".

- تؤدى الرياضيات خلال أربعة أيام، يومان للرياضيات البحتة ويومان للرياضيات التطبيقية.

- زمن الامتحان لكل فرع من الفروع الأربعة: ساعتان.

- سؤالان مقاليان "لكل سؤال درجتان" = 4 درجات.

- 18 سؤال اختيار من مُتعدد "10 أسئلة بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين" = 26 درجة

- إجمالي الدرجات للفرع الواحد = 30 درجة.

- إجمالي عدد أسئلة الامتحان لكل فرع = 20 سؤالًا.

المجموع الكلي للدرجات بالثانوية العامة: 410 درجات

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 745 ألفاً و86 طالباً وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 1981 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة 11 لجنة على مستوى الجمهورية، أما عدد لجان الإدارة 4 لجان، وعدد لجان التقدير 7 لجان، وبالنسبة للجان لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية فتصل إلى 84 مركزاً.

وفيما يتعلق بالطلاب أصحاب الحالات الخاصة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، فجاءت آعدادهم كالتالي: 81 طالباً متقدمين لأداء الامتحان داخل السجون، 38 طالباً متقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357، 255 طالباً من المكفوفين، 3306 من طلاب الدمج التعليمي، و1646 طالباً بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.