الليلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك مع الداخلية وفاركو اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 04:33 مساءً - تقام اليوم الجمعة مباراتين من مؤجلات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري تجمع الاهلى مع الداخلية على ستاد السلام ومباراة الزمالك مع فاركو على ستاد القاهرة الدولى، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: موقف الاهلى والداخلية والزمالك وفاركو فى جدول الدوري ؟

ج: يحتل الاهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

هدفاً فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

بينما الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

س: ماذا فعل الاهلى والزمالك فى أخر ظهور بالدوري قبل مباريات الليلة؟

ج: حقق الاهلى الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الزمالك من المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الداخلية والزمالك أمام فاركو ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الداخلية مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى - حسام عبد المجيد - عمر جابر - محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال - عبدالله السعيد - وناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبى - وناصر منسى - سيد عبدالله نيمار.

س: ماهى غيابات الاهلى أمام الداخلية والزمالك أمام فاركو ؟

ج: شهدت قائمة الاهلى لمواجهة الداخلية غياب محمد الشناوي ومروان عطية ومحمد عبد المنعم، بهدف الراحة استعدادا لمواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل في الدوري.

كما خرج من القائمة وسام أبو علي وبيرسي تاو وعمر كمال وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة، بجانب استبعاد كريستو وكريم الدبيس وكريم نيدفيد لأسباب فنية.

ويفقد الزمالك 13 لاعباً في مباراة فاركو ما بين الاستبعاد الفني والإيقاف والإصابة وهم أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، أحمد فتوح (إصابة في الكاحل)، شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)، محمد عواد (إيقاف بقرار تربوى)، سيف الجزيرى (إصابة في الخلفية)، محمود علاء (استبعاد فنى)، مهاب ياسر (إصابة في القدم)، سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة)، وثلاثى الصليبى محمود الونش وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى ومصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).

س: ماهى القناة الناقلة لمباراتى الاهلى والزمالك الليلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الاهلى والداخلية وقناة أون تايم سبورتس 2 مباراة الزمالك وفاركو ويسبق المباراتين استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.