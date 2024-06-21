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القبض على البلوجر لوشا بتهمة قيادة سيارة بلوحات مطموسة ورخصة منتهية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 04:33 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على البلوجر "لوشا" لقيادته سيارة مطموسة الأرقام وانتهاء رخصة القيادة وحرر محضر بالواقعة.

 

رصدت أجهزة الأمن ، قيام شخص بطمس اللوحات المعدنية والسير بها فى الشوارع بالمخالفة لقانون المرور.

 

وكشف الفحص قيام البلوجر "لوشا" بالظهور في فيديوهات بسيارة حديثة مطموسة الأرقام، وألقي رجال المباحث القبض على المتهم وبحوزته السيارة، وتبين أنها مطموسة الأرقام ومنتهية الرخصة، وتم التحفظ على السيارة والمتهم  بمنطقة السيدة زينب .

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية  اللازمة حيال الواقعة.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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