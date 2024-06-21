نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح صندوق عطاء في تركيب أول مسارات للطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجامعة الزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





في خطوة إستباقية من صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تم تركيب أول مشايات لكف بصر في جامعة الزقازيق وهي أول جامعة حكومية يتم تركيب مثل هذه المشايات بها بهدف جعل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لديهم استقلالية في الحركة داخل الجامعة، وذلك استكمالا لمشروع "نحو جامعات مصرية دامجة".

ويعد هذا المشروع الذي ينفذه صندوق عطاء بهدف تهيئة وإتاحة جامعات الزقازيق والمنوفية وعين شمس من خلال تطبيق الكود الهندسي الخاص بالإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وهذا من خلال عمل منحدرات مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية ومساند حوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم ودورات المياه وتركيب مشايات كف البصر للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وغيرها من عناصر الإتاحة مما يجعل الشخص ذوي الإعاقة تتاح له الفرص في التعليم مثل باقي زملائه وجعل الظروف المحيطة به مناسبة من حيث الإتاحة العملية ومهيئة للتحرك بسهولة ويسر باستقلالية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لن يتم الاكتفاء بتركيب مشايات كف البصر بالجامعة فقط، ولكن قام الصندوق مع الجهة الشريكة بعمل ورش تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، حيث نفذت التدريبات العملية على مشايات كف البصر للطلبة ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة لتعليمهم كيفية استخدام العصا البيضاء داخل المسارات التي تم تنفيذها بشكل صحيح لضمان استمرارية الخدمة وفعاليتها.

وأشارت القباج إلى أن صندوق عطاء يسعى إلى تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية بالجامعات المصرية وإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم بالدراسة الجامعية، ودمجهم في الجامعات، وتوفير المتطلبات التي يحتاجونها، واستخدام التقنيات والوسائل الحديثة لمساعدتهم على التعلم بكل سهولة ويُسر، وذلك بالتواصل مع الجامعات والمعاهد وتقديم الدعم لهم بكل السبل وجاري حاليا بحث شراكات مع جامعات أخرى لتكرار تجربة جامعة الزقازيق بعد نجاحها.

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