- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - توريد القمح
وقال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، أنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل طوال فترة الإجازة، وضمان عدم تعطيل العمل، واستمرار حركة الواردات والصادرات، ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان جودة وسلامة الواردات الزراعية.
وأشار موسى، إلى أن ذلك يعد لفتة تعكس التزام الحجر الزراعي المصرى بضمان سلامة وارداتنا الزراعية وتعزيز أمن البلاد الغذائي، لافتا إلى أن ميناء سفاجا البحري، قد شهد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وصول شحنة من القمح الأوكراني، وبمجرد وصولها بدأت على الفور عمليات الفحص الدقيقة والمتكاملة تحت إشراف مباشر من قِبل خبراء الحجر الزراعي المصري.
ووجه المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، بضرورة إجراء فحص شامل وعلى أعلى مستوى للشحنة، خاصة وأنها لم تخضع للفحص في بلد المنشأ بسبب ظروف الصراع "الروسي - الأوكراني".
وأكد أن ذلك يعكس قدرة مصر على الموازنة بين متطلبات الأمن الغذائي وضرورات التجارة الدولية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، كما يبرهن على تكاتف جميع أجهزة الدولة لخدمة المواطن المصري حتى في أيام العطلات والأعياد، حيث توجه موسى بتهنئة فريق العمل بالحجر الزراعي المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق تشريعات الحجر الزراعي، مع الحفاظ على سرعة الإفراج وإنهاء الإجراءات.
وفي سياق متصل، قام المهندس محمد حشاد، مدير عام الإدارة العامة للحجر الزراعي بالسويس وجنوب سيناء، بزيارة ميدانية للميناء لمتابعة إجراءات الفحص وسحب العينات بنفسه، حيث تم إجراء فحص ظاهري دقيق للشحنة، مع الحرص على اتباع كافة الإجراءات والتشريعات المعمول بها في الحجر الزراعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الحجر الزراعي» يواصل إتمام إجراءات فحص الرسائل الواردة من القمح بموانئ مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.