شديد الحرارة نهارا.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت

جدة - نرمين السيد - تشهد البلاد في هذه الفترة من العام حالة من الطقس الحار، وهو ما يجعل الكثيرون يبحثون بشكل يومي عن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس.





شديد الحرارة نهارا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

نشاط للرياح

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 38 27

بنها 37 25

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 24

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 37 24

دمياط 32 23

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 39 25

نخل 37 18

كاترين 35 16

الطور 36 25

طابا 37 26

شرم الشيخ 42 32

الإسكندرية 32 24

العلمين 32 24

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 39 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 31

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 44 30

حلايب 39 31

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 41 26

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29

الأقصر 45 30

أسوان 46 31

الوادي الجديد 44 27

أبو سمبل 44 30