مبادرة كلنا واحد توفر السلع بأسعار مخفضة في 2254 منفذًا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت مبادرة كلنا واحد "المرحلة 26" تحت رعاية رئيس الجمهورية توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بــ 2254 منفذًا على مستوى الجمهورية.





وطرحت منظومة أمان سلع بـ أسعار مخفضة بنسبة 50% عبر منافذها الثابتة والمتحركة.

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