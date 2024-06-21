6 مقاطع فيديو.. المراجعة النهاية لمادة اللغة العربية للثانوية العامة

أتاحت منصة البث المباشر، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على "يوتيوب"، مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، التي يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها، غدًا السبت، أول أيام امتحانات المواد الأساسية.





وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023، بالمواد غير المضافة للمجموع، اعتبارًا من الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري، وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك، يستأنف الطلاب امتحانات المواد الأساسية غدًا السبت، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو المقبل.

وتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، 745 ألفًا و86 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويتكون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة من 55 سؤالاً، بينهم 51 سؤال اختيار من متعدد، و4 أسئلة مقالية، ويمتد زمن الامتحان لـ3 ساعات من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وورقتي إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية.

المراجعة النهاية لمادة اللغة العربية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم سلسلة من الفيديوهات لمراجعة شاملة لمادة اللغة العربية للثانوية العامة كالتالي:

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.