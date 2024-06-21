مصر للطيران تبدأ رحلة إعادة 15 ألف حاج من مالي وغينيا

جدة - نرمين السيد - تبدأ شركة مصر للطيران، اعتبارًا من السبت 22 يونيو، الجسر الجوي لعودة 15 ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي على متن أكثر من 50 رحلة خاصة مباشرة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية إلى مطاري باماكو وكوناكري في مرحلة العودة التي تستمر حتى 6 يوليو القادم.





وأنهت مصر للطيران، جميع الاستعدادات لنقل ضيوف الرحمن بأحدث طائراتها من طراز بوينج B789 Dreamliner والتى تسع 309 راكبًا وA330-300 والتى تسع 301 راكب. ومن المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترانزيت والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهى مرحلة العودة يوم 5 يوليو 2024.

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