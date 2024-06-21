بمناسبة عيد الأضحى.. التحالف الوطني ينظم حفلًا شعبيًا في قنا «صور»

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جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني ينظم حفلًا شعبيًا في قنا
وتضمن الحفل فقرات متنوعة من الأغاني التراثية الصعيدية، وعروضًا ترفيهية شيقة، وألعابًا ممتعة للأطفال، وذلك بهدف إدخال البهجة على قلوبهم وإسعادهم في هذه المناسبة السعيدة.
ولاقى الحفل استحسانًا كبيرًا من جميع الحاضرين، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لأمانة التحالف الوطني بقنا على جهودها المتواصلة في خدمة المجتمع القنائي، وتنظيمها لمثل هذه الفعاليات التي تُساهم في نشر البهجة والسعادة بين أهالي المحافظة.
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