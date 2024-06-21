مراسل "إكسترا نيوز": اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال برفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 06:32 مساءً - رصد كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز" آخر التطورات عند الجانب المصرى من معبر رفح البرى، قائلا:" تدور اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة فى مناطق مختلفة بمدينة رفح الفلسطينية.

أضاف كريم رجب، أن فصائل المقاومة أعلنت استهداف موقع كرم أبو سالم العسكرى بصواريخ قصيرة المدى، فضلا عن استهداف منطقة كيرفى فى وسط مدينة رفح الفلسطينية بقذائف الهاون، فيما تُسمع دوى الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتنوعة بين فصائل المقاومة فى مناطق مختلفة ولا سيما فى المناطق الغربية، تحديدا فى منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وتابع: "سبق هذه الاشتباكات قذائف مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكذلك الغارات الجوية العنيفة التى استهدفت وسط مدينة رفح وكذلك لمناطق الغربية، ولاسيما الحى السعودى القريب والمتاخم لمنطقة المواصى".