شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية المتخصصة بمياه الشرب

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب في المدارس الثانوية الفنية المتخصصة بمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2024-2025.





وقالت الشركة، إن القبول سيشمل المحافظات التالية: القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، وأسيوط.

ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات، وذلك في الفترة من 23 يونيو 2024 حتى 11 يوليو 2024، وستجرى اختبارات للطلاب الأعلى مجموعا من بين المتقدمين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المناهج الفنية التخصصية لتواكب أحدث الأساليب التكنولوجية في التعليم الفني.

وأشار الى شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي وهى:-

- الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2023-2024.

-يجب أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الإعدادي في نفس المحافظة التي يتبعها.

- ألا يزيد سن الطالب في 1 أكتوبر 2024 عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

-ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة "حوالي 93%" في الإعدادية العامة، مع الأولوية للأعلى مجموعا.

-قبول نسبة 5% من طلاب الإعدادية الأزهرية بكل مدرسة بمجموع 93% كحد أدنى للقبول وفقا للمعادلة : مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 / المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية.

-اجتياز الطالب 60% على الأقل في كل مادة من الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية التي تعقد في المدرسة.

- اللياقة الطبية للطالب.

ويجب الالتزام بالتوزيع الجغرافي للمدارس كما يلي: مدرسة مسطرد: محافظات "القاهرة، القليوبية، مدن القناة"، ومدرسة الجيزة: محافظات "الجيزة وضواحيها، الفيوم"، ومدرسة بني سويف: محافظات "بني سويف وضواحيها، المنيا"، و مدرسة أسيوط: محافظات "أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان"، ومدرسة البحيرة: محافظات "البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط"، ومدرسة المنوفية: محافظات "المنوفية، الغربية، الشرقية"، ومدرسة الإسكندرية: محافظات "الإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء".

والبيانات المطلوبة في طلب الالتحاق هي: اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، وتاريخ الميلاد، والسن في 1 أكتوبر، وبيان نجاح للصف الأول والثاني والثالث، وعنوان الطالب، ورقم تليفون ولي الأمر، وإيصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الأمر.

والمرفقات المطلوبة يجب أن تكون كالتالي: استمارة النجاح، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من إنشاء هذه المدارس الفنية هو إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة ، وتشمل الدراسة تخصصات: تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تشغيل وصيانة محطات التحلية "تحلية مياه البحار".