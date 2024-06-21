الأحد.. توزيع 10 أطنان من لحوم أضاحي الأوقاف في 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - لحوم أضاحي الأوقاف

تنطلق، يوم الأحد، عملية توزيع 10 أطنان من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.





ومن المقرر توزيع الـ10 أطنان من لحوم الأضاحي، في محافظات "القاهرة والإسكندرية والغربية والمنيا وأسيوط". يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، من خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

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