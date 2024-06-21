30 توجيها من وزير التعليم لضبط سير امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة

تنطلق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة، غدًا السبت، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية.





وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023، بالمواد غير المضافة للمجموع، اعتبارًا من الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري، وبعد إجازة تخللها عيد الأضحى المبارك، يستأنف الطلاب امتحانات المواد الأساسية غدًا السبت، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة توجيهات لمديري المديريات التعليمية وجميع المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، من شأنها ضبط سير الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تعليمات وزير التربية والتعليم لضبط امتحانات الثانوية العامة

- عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتحها عند الساعة 8:15 صباحاً، لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

- عدم تأخير تسليم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام التاسعة صباحاً.

- توزيع أورق الأجابة على الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح بكتابة بياناتهم.

- رصد مجموعات الغش الإلكتروني وتسيلمها للجهات المعنية.

- تنفيذ إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

- التشديد على الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أُثناء الامتحان.

- استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

- تفتيش دورات المياه يومياً بشكل دقيق.

- تدوير العمال بين اللجان.

- إبلاغ غرفة العمليات المركزية في حالة حدوث أي تجاوز في المحيط الخارجي للجنة للتعامل الفوري.

- إبلاغ وزارة التربية والتعليم بكافة الشكاوى والاستفسارات أو حالات الغش داخل اللجان من خلال الأرقام التالية (20545083- 20545082- 20545095).

- منع التجمع أمام اللجان، وعلى أولياء الأمور عدم الذهاب بصحبة أبنائهم للامتحانات.

- الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصاً على سلامة سير الامتحانات وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

- على رؤساء اللجان التعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو إلكترونية بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان.

- الكشف على فاعلية الكاميرات داخل اللجان، ومحاسبة المسؤول عن تعطيل أي كاميرا بشكل فوري.

- منع خروج الطلاب تماماً قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد.

- عدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أي فرد بتاتاً بعد الانتهاء من الامتحانات وغلق المدرسة.

- اتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

- توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

- تيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

- التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة للتركيز في الإجابة.

- تنبيه الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، ومراجعتها.

- الحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، بمتابعة الملاحظين.

- يحظر كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

- على الملاحظين مراقبي الأدوار مراجعة تطابق رقم نموذج الأسئلة لورقة الإجابة، والتنبيه على الطلاب أن رقم نموذج الأسئلة قد يتغير في كل مادة، مع التنبيه أن التصحيح يتم وفق رقم النموذج الذ كتبه الطالب في البيانات (أ، ب،ج، د) وذلك حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

- سيتم مساءلة الملاحظ ورئيس الدور عن عدم صحة بيانات الطالب أو عدم كتابتها.

- التنبيه على الطلاب بالإجابة في أوراق البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بالقلم الجاف الأزرق.

- التنبيه على الطلاب بالإجابة في ورقة البابل شيت مباشرة، إذ إنه لا يعتد بالإجابة في كراسة الأسئلة.

- الإجابة بترتيب الأسئلة داخل البابل شيت، وعدم الإجابة داخل كراسة الأسئلة ثم نقلها للبابل شيت، لأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خطأ في النقل يترتب عليه إجابة جميع الأسئلة بشكل خاطئ.

- مواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 745 ألفاً و86 طالباً وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 1981 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة 11 لجنة على مستوى الجمهورية، أما عدد لجان الإدارة 4 لجان، وعدد لجان التقدير 7 لجان، وبالنسبة للجان لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية فتصل إلى 84 مركزاً.

وفيما يتعلق بالطلاب أصحاب الحالات الخاصة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، فجاءت آعدادهم كالتالي: 81 طالباً متقدمين لأداء الامتحان داخل السجون، 38 طالباً متقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357، 255 طالباً من المكفوفين، 3306 من طلاب الدمج التعليمي، و1646 طالباً بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.