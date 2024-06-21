الأمين العام للأمم المتحدة: شعوب المنطقة لن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 07:29 مساءً - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن خطر توسع الصراع في الشرق الأوسط حقيقي، مؤكدا أن شعوب المنطقة لا يمكن أن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه على جميع الأطراف الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان، مضيفا أنه لا يوجد حل عسكري للأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتابع أننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.