الخارجية الروسية: سنرد بأشد الإجراءات على العقوبات الجديدة المفروضة من طوكيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 07:29 مساءً - قالت الخارجية الروسية إننا سنرد بأشد الإجراءات على العقوبات الجديدة التي فرضتها طوكيو، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، وذلك وفقا لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت الوزارة الأمريكية فى منشور على موقعها الإلكترونى أن هذه الإجراءات الجديدة "تهدف إلى زيادة تقليص قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية وللحد من إيرادات الكرملين وقدرته على الوصول إلى العتاد الذي يحتاج إليه لمواصلة حربه".

وأوضح البيان الأمريكي "تستهدف خطوة اليوم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية وبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وكذلك الشركات والأفراد فى بلدان ثالثة الذين يساعدون روسيا فى الحصول على مدخلات رئيسية للأسلحة أو الإنتاج المتعلق بالدفاع"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الشركاء الدوليين، تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن الكيانات المتمركزة فى جمهورية الصين الشعبية وغيرها من الدول الثالثة التى توفر مدخلات مهمة للقاعدة الصناعية العسكرية الروسية، وهذا الدعم يمكِّنُ روسيا من مواصلة حربها ضد أوكرانيا ويشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي".