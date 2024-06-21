الكاف: إنطلاق كأس الأمم الأفريقية بالمغرب فى ديسمبر 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 07:29 مساءً - ذكرت شبكة (بي.إن سبورتس) أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قرر اليوم الجمعة انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب في 21 ديسمبر 2025.

وأثار موعد النسخة المقبلة من كأس الأمم جدلا كبيرا في الأشهر الماضية، ونفى الكاف في وقت سابق تصريحا لواحد من مسؤوليه بتأجيل المسابقة إلى 2026 لتجنب التعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة في صيف 2025.

وأوضحت (بي.إن سبورتس) أنه بعد اجتماع المجلس التنفيذي للكاف اليوم الجمعة حسم موعد البطولة حيث تلعب المباراة النهائية في 18 يناير 2026.

وتوجت ساحل العاج بلقب النسخة الماضية على أرضها في فبراير الماضي بالفوز على نيجيريا في النهائي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن فى وقت سابق اليوم أن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، سيعلن الليلة الموعد النهائي لإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها في المغرب.

وكتب الحساب الرسمي للكاف، عبر منصة "إكس"، قائلا: "سيعلن رئيس الكاف باتريس موتسيبي عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الليلة".