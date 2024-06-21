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متحدث «التعليم» يحذر طلاب الثانوية العامة من الانسياق خلف جروبات الغش

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فهمى غالى 2024-06-21 19:40 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التعليم

حذر شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة من الانسياق خلف جروبات الغش الوهمية.

وكتب زلطة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "نصيحة هامة نؤكد عليها مرارا وتكرارا لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية غدا".

وتابع: "لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام.. هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال.. وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها.. وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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