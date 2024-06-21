متحدث «التعليم» يحذر طلاب الثانوية العامة من الانسياق خلف جروبات الغش

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جدة - نرمين السيد - شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التعليم
وكتب زلطة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "نصيحة هامة نؤكد عليها مرارا وتكرارا لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية غدا".
وتابع: "لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام.. هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال.. وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها.. وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي".
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