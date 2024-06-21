الجيزة تنتهى من الاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة فى امتحان اللغة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 10:29 مساءً -

أعلنت الجيزة استعدادها لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة، التى تستأنف غداً السبت بمادة اللغة العربية.

وتفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارتي الدقي وجنوب الجيزة التعليمية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأعلن سلومة، الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب، من تجهيزات للمقاعد وزيادة عدد المراوح ونظافة دورات المياه والتهوية الجيدة للفصول.

وأكد سلومة التواصل مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى لإزالة أي معوقات أو إشغالات خارج أسوار اللجان، مشددًا على منع دخول أى أجهزة إلكترونية مثل السماعات والهواتف المحمولة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، إذ يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.