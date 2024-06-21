لجنة السياحة بالنواب: سماسرة وكيانات وهمية تلاعبوا بالمواطنين وأقنعوهم بامكانية الحج بتأشيرة الزيارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 10:29 مساءً - أكدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، أنها تتابع عن كثب مع كافة الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.

وقالت النائبة نورا علي، أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات المتخصصة، وأصدرت العديد من التوصيات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتنظيم الحج؛ وكان من بينها التحذير من منح الباركود لحاملي تأشيرات الزيارة قبل موسم الحج، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة الحج غير النظامي، موضحة أن الحج النظامي من خلال بوابة الحج هو الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين؛ مؤكدة أن حملات التوعية من الجهات المعنية لم تكن بالشكل الكافي.

وأشارت إلى أن هناك مجموعات من السماسرة والكيانات الوهمية معدومة الضمير استغلت عواطف المواطنين وتلاعبت بهم وأقنعتهم بامكانية الحج بتأشيرة الزيارة، ووضعتهم في ظروف صعبة أسفرت عن وفاة عدد من الحجاج، في مقابل تحقيق مكاسب مادية ضخمة؛ وهو الأمر الذي يستدعي وقفة جادة.

واختتمت حديثها بأن لجنة السياحة بصدد عقد اجتماعات يوم الثلاثاء 25 يونيو لبحث الموضوع بحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار.