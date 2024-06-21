أستاذ علوم سياسية: تحركات مصر ساهمت فى إعادة القضية الفلسطينية للواجهة الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 10:29 مساءً - أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الأمور تجرى فى إطار استمرار العمليات الإجرامية الإسرائيلية فى عمق قطاع غزة، وبدء الإجراءات من جانب واحد، والحديث عن ترتيبات أمنية إسرائيلية من جانب واحد بدون تنسيق مع أى طرف وبدون انتباه لجميع الضغوطات الدولية على إسرائيل فى هذا التوقيت.

وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه لا بد من وضع شرعية إسرائيل أمام المحاكم الدولية وليس محاصرتها وتطويق حركتها الدبلوماسية والسياسية فى هذا التوقيت، لأن هناك جهودا كبيرة إقليميا وعربيا ودوليا فى إطار محاصرة إسرائيل.

ولفت طارق فهمى إلى أن هذه الإجراءات لا تقف فقط عند محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية فى ملاحقة قادة الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع ورئيس الأركان، وقادة التشكيلات والكتائب العاملة فى العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأكد طارق فهمى أن هناك نجاحات تمت فى إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، وهذا تم بفضل التحركات المصرية واستثمار حالة الزخم الكبيرة، والتى أدت إلى مزيد من الاعترافات الدولية للدولة الفلسطينية.