نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادا لاستئنافها غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجان امتحانات الثانوية العامة والتي تستأنف غدا السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة توفير الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

حيث تفقد سلومة إدارتي جنوب الجيزة والدقى التعليمية، وأكد وكيل الوزارة على الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال أبنائنا الطلاب وتجهيزات للمقاعد وزيادة عدد المراوح ونظافة دورات المياه والتهوية الجيدة للفصول.

كما أكد سلومة على التواصل مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى لإزالة أي معوقات أو إشغالات خارج أسوار اللجان.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على منع دخول أى أجهزة إلكترونية مثل السماعات والهواتف المحمولة.

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