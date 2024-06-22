الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة من 15 يونيو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 07:32 صباحاً - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من من 15 يونيو إلى 20 يونيو 2024، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

السبت 15 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أداء حجاج الجمعيات الأهلية للركن الأعظم للحج .. ونجاح النفرة عقب غروب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة

- الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة طبية مجانية لعمال منظومة النظافة بمحافظة المنوفية والقافلة توزع عددا من حقائب النظافة الشخصية والسلات الغذائية .

- وزيرة التضامن الاجتماعىُ تعلن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من تحديث قاعدة بيانات بنات وأبناء مصر من الأيتام بدور الرعاية الاجتماعية، استكمالاً لجهود الوزارة نحو الرعاية البديلة الأسرية وشبه الأسرية.

الأحد 16 يونيو

- التضامن الاجتماعي توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفتح غرفة عمليات إدارة الأزمات بالوزارة والهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة الإدمان.

- توزيع مزايا عينية ونقدية وعيدية لجميع بنات وأبناء مصر من دور الرعاية على مستوى الجمهورية بقيمة 20 مليون جنيه.

- التضامن الاجتماعي تفتتح 37 عيادة "2 كفاية" جديدة وتُكثف البرامج التدريبية لتنمية قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

- حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون أداء المناسك ويرمون جمرة العقبة الكبرى.. والبعثة توفر كافة الخدمات في مشعر "منى".

الإثنين17 يونيو

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع موقف تسليم الوحدات السكنية لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية وتؤكد القيادة السياسية شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر.

- بعثة حج الجمعيات الأهلية تجهز خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة لمن بدأ رحلته من مكة المكرمة.. وعودة بقية الحجيج إلى القاهرة لمن وصل إلى المدينة المنورة.

- التضامن الاجتماعي تستمر في توزيع اللحوم على الفئات الأولى بالرعاية بتمويل مشترك مع وزارة الأوقاف وبتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الأضحى المبارك 2024 بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان و تخصيص ساحات داخل مركز العزيمة لأداء صلاة العيد.

الثلاثاء 18 يونيو

- الهلال الأحمر المصري ينشر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات التجمعات والميادين لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الفلسطينيين وتوزع ٣٠ ألف وجبة ساخنة على مدار أيام العيد.

- للعام الخامس على التوالى صندوق مكافحة وعلاج الادمان يطلق مبادرة " عيدك أحلى بدون دخان " للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات لرواد الميادين العامة وساحات المساجد بالمحافظات المختلفة.

الأربعاء 19 يونيو

- جهود واسعة على مستوى مديريات التضامن الاجتماعى في عيد الأضحى المبارك وزيارات مكثفة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة وأنشطة فنية وترفيهية مختلفة.

- صندوق مكافحة وعلاج الادمان ينظيم رحلات صيفية على شواطئ المحافظات الساحلية للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان

- صندوق عطاء ينفذ تدريبات على دمج ودعم الاطفال ذوى الاعاقة بالمجتمع عبر برامج التدخلات المختلفة ضمن مشروع "نحو حياة أفضل للأطفال ذوي الإعاقة" على مستوى 7 محافظات.

الخميس 20 يونيو

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن نجاح صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة في تركيب أول مسارات للطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجامعة الزقازيق

- التضامن الاجتماعي تعد لإقامة معرض "ديارنا" بمارينا بالساحل الشمالي على مدار 70 يوما للعام الخامس على التوالي.

- بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن والقباج تتابع الاستعدادات لتسيير رحلات العودة وتوجه بتقديم كافة الخدمات.

- للعام الثالث على التوالي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ مبادرة بالالوان هنكافح الادمان بالحدائق العامة لتوعية الزوار بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات طوال أيام عيد الأضحى المبارك.