أميرة بهي الدين: كنت أؤمن دائما أن هناك زعيما سيأتي لإنقاذ مصر 

جدة - نرمين السيد - أميرة بهى الدين

قالت المحامية أميرة بهي الدين، إنها كنت أؤمن دائماً أن هناك زعيماً سيأتي لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان، مؤكدة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الزعيم الذي أنقذ مصر.





وأضافت أميرة، خلال لقائها ببرنامج" الشاهد"، مع محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقع عندي في منزلة أخرى، هو الزعيم الذي تمخضت مصر عنه بكل حضارتها وتاريخها عشان ينقذها، أنا عندي في بيتي صورة جبتها من وزارة الدفاع لما نزلت الشارع قبل 30 يونيو مكتوب عليها" أنزل يا سيسي" خدت الصورة دي ومالزت محتفظة بيها لغاية دلوقتي هو دا الزعيم بالنسبالي في وجداني وروحي. يعد "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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