نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر ليوم السبت 22 يونيو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 22 يونيو 2024.

من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما سيكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

أما ليلًا وفي الصباح الباكر، فيسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

تحذيرات ونشاط الرياح

حذرت الهيئة في بيانها من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون الحالة من خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع موج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح سيكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة مع ارتفاع موج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |

|--------------------|--------|--------|

| القاهرة | 38 | 27 |

| العاصمة الإدارية | 38 | 26 |

| 6 أكتوبر | 37 | 25 |

| بنها | 36 | 24 |

| دمنهور | 37 | 25 |

| المنصورة | 37 | 24 |

| الزقازيق | 38 | 25 |

| شبين الكوم | 37 | 25 |

| طنطا | 37 | 24 |

| دمياط | 32 | 23 |

| بورسعيد | 33 | 25 |

| الإسماعيلية | 38 | 24 |

| السويس | 38 | 24 |

| العريش | 34 | 22 |

| رفح | 33 | 21 |

| رأس سدر | 39 | 25 |

| نخل | 39 | 18 |

| كاترين | 35 | 16 |

| الطور | 36 | 25 |

| طابا | 37 | 26 |

| شرم الشيخ | 42 | 32 |

| الإسكندرية | 32 | 24 |

| العلمين الجديدة | 32 | 24 |

| مطروح | 32 | 24 |

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.