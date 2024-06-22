نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. وصول صناديق أسئلة امتحان اللغة العربية إلى اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة امتحان مادة اللغة العربية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة.

وأشارت المصادر إلى أن، هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الاسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأوضحت أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الاحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.



ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد المضافه للمجموع.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).



جدول الثانوية العامة 2024

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.