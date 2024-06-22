نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومينج يزعم تسريب اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان.. والتعليم ترد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صفحات" شاومينج" على موقع التواصل الاجتماعي" تليجرام " وواتس اب منشورات تزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة، قبل الوقت المخصص بالامتحانات، ونشرت تسعيرة لإرسال الامتحانات والإجابات بتوقيتات محددة

وأعلن أحد جروبات الغش على تطبيق التليجرام، عن إتاحة امتحان اللغة العربية الآن وذلك قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاسعة من صباح اليوم السبت.

وقال جروب الغش عبر تليجرام: حجز امتحان العربي حالا بـ 3000 جنيه بالحل.. الامتحان جاي صعب فغليت السعر.

من جانبه حذر شادي زلطه، المتحدث الاعلامي الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الانسياق وراء صفحات الغش الإلكتروني، والتي تسعى إلى نشر التوتر والخوف بين أولياء الأمور، وتشتت الطلاب قبل أداء امتحاناتهم.. قائلا، " صفحات الغش الالكتروني تحاول ابتزاز الطلاب بحيل النصب والاحتيال، محذرا الطلاب من الانسياق وراء هذا النصب".

وأكد المتحدث الاعلامي لوزارة التعليم، أن أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤمنة بشكل كامل، موضحا إنه من المستحيل أن يتم تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل بدء اللجان الامتحانية.



وشدد زلطه، على أن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024 مؤمنة تأمينا مشددا بإجراءات دقيقة لا يمكن اختراقها بالتعاون مع احدى الجهات السيادية في الدولة.

وكان قد وجه شادي زلطه، المتحدث الاعلامي الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء صفحات وجروبات الغش الالكتروني.

وقال شادي زلطه، نصا عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، " نصيحة هامة.. نؤكد عليها مرارا وتكرارا لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية غدا..لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام..هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال..وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها..واجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي".