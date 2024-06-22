1981 لجنة تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية

فتحت 1981 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، عند الساعة الثامنة والربع صباحاً؛ لبدء إجراءات التفتيش والكشف عن حيازة الطلاب أي من الأجهزة الإلكترونية أو أدوات أخرى تساعد على الغش، قبل بدء امتحان مادة اللغة العربية، الذي يؤديه الطلاب اليوم السبت، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية.





وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، ثم حصل الطلاب على إجازة تخللها عيد الأضحى المبارك، ليستأنفوا امتحاناتهم بالمواد الأساسية، اليوم السبت، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024.

ويؤدي الطلاب الامتحان في ثلاث ساعات، بدءاً من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، للإجابة على 55 سؤالاً بينها 51 سؤال اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية.

ويخصص لمادة اللغة العربية 80 درجة من مجموع الثانوية العامة، مقسمة إلى 70 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و10 درجات للأسئلة المقالية، أما النهاية الصغرى للمادة فتكون 40 درجة.

وقبل قليل، استقبلت اللجان أسئلة امتحان اللغة العربية في صناديق مؤمنة، لا تفتح إلا بحضور رئيس اللجنة قبل بدء الامتحان بدقائق حفاظاً على السرية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بالوزارة، اطمأنت على وصول كراسات الأسئلة إلى اللجان الامتحانية تحت تأمين كامل سواء من أفراد الشرطة أو الجيش ببعض المناطق النائية، حيث خرجت من مراكز التوزيع ووصلت اللجان الامتحانية وتسلمها رؤساء اللجان بمحضر تسليم وتسلم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بعدم حيازة الهاتف المحمول، أو أي أجهزة تساعد على الغش، حفاظاً على مستقبلهم، إذ سيتم تطبيق قانون الإخلال بنظام الامتحان على كل من يخالف التعليمات.

كما وجهت بعدم التجمع أمام اللجان، مناشدة أولياء الأمور، بعدم الذهاب مع أبنائهم إلى اللجان، وعدم السماح لهم بحيازة الهاتف المحمول عند خروجهم من المنزل.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات هذا العامة إلى 745 ألفاً و86 طالباً وطالبة.

وبإمكان الطلاب الذين يصلون لجانهم مبكراً وينهون إجراءات التفتيش، دخول فصولهم الامتحانية عند الساعة 8:50 دقيقة، والحصول على أوراق الإجابة لتدوين بياناتهم عليها، قبل تسلم كراسات الأسئلة عند دقات التاسعة صباحاً، بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستخدم العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب ثلاث مرات، إحداهما عند دخول لجنة السير العامة، والثانية قبل دخول اللجنة الفرعية (الفصل الامتحان) قبل بدء الامتحان، والثالثة بعد نصف ساعة من بدء الامتحان حيث يتم المرور بين المقاعد بالعصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة قد تكون بحوزة الطلاب.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة، الالتزام بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط وبشكل كامل، حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يضع علامة X عليها ويظلل الدائرة المعبرة عن الإجابة الصحيحة، وشددت على الطلاب عدم الإجابة في كراسة الأسئلة ثم نقلها إلى أوراق الإجابة حتى لا يخطئ الطالب في نقل إحدى الإجابات ويترتب على ذلك إجابة باقي الأسئلة بشكل خاطئ.

كما يجب على الطالب كتابة بياناته بدقة، وتظليل رقم الجلوس ورقم النموذج الامتحاني الحاصل عليه بدقة حتى يتم التصحيح بشكل سليم.

وتوزع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على الطلاب في 4 نماذج: أ، ب، ج، د، تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، بحيث لا يحصل طالبات متتاليان على نفس النموذج الامتحاني.