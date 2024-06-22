55 سؤالا.. بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان اللغة العربية، اليوم السبت، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2023/2024، بعد أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يومي 10 و12 يونيو الماضيين.





وتسلم الطلاب كراسات أسئلة الامتحان عند دقات التاسعة، ويستمر لمدة 180 دقيقة لينتهي عند الثانية عشرة ظهراً.

وخلال الساعات الثلاث يجيب الطلاب على 55 سؤالاً، بينهم 51 سؤال اختيار من متعدد و4 أسئلة مقالية.

ويخصص لمادة اللغة العربية 80 درجة من مجموع الثانوية العامة (19.5% من المجموع الكلي للثانوية العامة)، مقسمين إلى 70 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و10 درجات للأسئلة المقالية، أما النهاية الصغرى للمادة فتكون 40 درجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بعدم حيازة الهاتف المحمول، أو أي أجهزة تساعد على الغش، حفاظاً على مستقبلهم، إذ سيتم تطبيق قانون الإخلال بنظام الامتحان على كل من يخالف التعليمات.

كما وجهت بعدم التجمع أمام اللجان، مناشدة أولياء الأمور، بعدم الذهاب مع أبنائهم إلى اللجان، وعدم السماح لهم بحيازة الهاتف المحمول عند خروجهم من المنزل.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات هذا العام إلى 745 ألفاً و86 طالباً وطالبة، وتسلم الطلاب الذين أنهوا إجراءات تفتيشهم مبكراً، أوراق الإجابة الخاصة بالامتحان لتدوين بياناتهم بدقة قبل تسلم كراسات الأسئلة وبدء الوقت الفعلي للامتحان بـ10 دقائق، بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة، الالتزام بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط وبشكل كامل عند الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد، حتى لا يكون هناك شك في الإجابة، وفي حالة اختيار الطالب إجابة خاطئة يضع علامة X عليها ويظلل الدائرة المعبرة عن الإجابة الصحيحة.

وشددت الوزارة على الطلاب عدم الإجابة في كراسة الأسئلة ثم نقلها إلى أوراق الإجابة حتى لا يخطئ الطالب في نقل إحدى الإجابات ويترتب على ذلك إجابة باقي الأسئلة بشكل خاطئ.

أما للإجابة عن الأسئلة المقالية فوجهت بالالتزام بالمساحة المخصصة للإجابة، مشيرة إلى أن التصحيح يكون وفق خطوات الحل، كما يجب على الطالب كتابة بياناته بدقة، وتظليل رقم الجلوس ورقم النموذج الامتحاني الحاصل عليه بدقة حتى يتم التصحيح بشكل سليم.

وتوزع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على الطلاب في 4 نماذج: أ، ب، ج، د، تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، بحيث لا يحصل طالبان متتاليان على نفس النموذج الامتحاني.