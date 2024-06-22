نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن فشل نشر أو تداول أي ورقة امتحانية من أسئلة اللغة العربية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن جروبات الغش على تطبيقات التواصل الاجتماعي تفشل حتى اللحظة في نشر أو تداول أي ورقة امتحانية من أسئلة امتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كل ما نشر من صور متداولة ليس لها أي علاقة بامتحان اللغة العربية 2024



ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم السبت 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد المضافه للمجموع.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.