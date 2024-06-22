ضبط طالبة ثانوية في الشرقية حاولت الغش بامتحان اللغة العربية

أعلن شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط طالبة بلجنة بمحافظة الشرقية، حاولت الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.





وقال المتحدث الرسمي، إنه جرى ضبط الطالبة على الفور خلال قيامها بالغش الإلكتروني وتصوير ورقة الامتحان، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال المسؤولين عن التفتيش على بوابة اللجنة المذكورة وأيضًا الملاحظين داخل اللجنة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية للعام الدراسي 2023/2024.