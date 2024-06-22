ضبط طالبة ثانوية في الشرقية حاولت الغش بامتحان اللغة العربية

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جدة - نرمين السيد - امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
وقال المتحدث الرسمي، إنه جرى ضبط الطالبة على الفور خلال قيامها بالغش الإلكتروني وتصوير ورقة الامتحان، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال المسؤولين عن التفتيش على بوابة اللجنة المذكورة وأيضًا الملاحظين داخل اللجنة.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية للعام الدراسي 2023/2024.
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