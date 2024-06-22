أكثر من 745 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة يؤدون الامتحان في مادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 10:28 صباحاً - بدأت في التاسعة من صباح اليوم السبت امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023- 2024، في جميع محافظات مصر، حيث يؤدي أكثر من 745 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية في 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ففي محافظة القاهرة استقبلت اللجان والبالغ عددها 256 لجنة 103872 طالبا وطالبة حيث يؤدي الامتحانات 34496 طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم و23885 طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، و36690 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و8801 طالب وطالبة بالمدارس الدولية.

وفي محافظة الجيزة يؤدي 87264 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 192 لجنة على مستوى المحافظة، فيما تم توفير 48 استراحة وتزويدها بكافة وسائل الراحة للمراقبين، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري.

وفي محافظة القليوبية يؤدي الامتحانات قرابة 48541 ألف طالب وطالبة موزعين على 105 لجان سير بمختلف الادارات التعليمية، وعدد الطلاب المكفوفين 8 طلاب في لجنة واحدة وعدد طلاب stem 95 طالبا وطالبة موزعين في لجنة واحدة.