نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 22 يونيو 2024: ارتفاع شديد في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 22 يونيو 2024، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

في الليل والصباح الباكر، يسود طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

تحذيرات الأرصاد الجوية

- نشاط الرياح: ستنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة البحر المتوسط: ستكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

- حالة البحر الأحمر: ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أضافت الهيئة أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بزيادة تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

| المدينة/ المحافظة | العظمى | الصغرى |

|------------------------|---------|---------|

| القاهرة | 38 | 27 |

| العاصمة الإدارية | 38 | 26 |

| 6 أكتوبر | 37 | 25 |

| بنها | 36 | 24 |

| دمنهور | 37 | 25 |

| المنصورة | 37 | 24 |

| الزقازيق | 38 | 25 |

| شبين الكوم | 37 | 25 |

| طنطا | 37 | 24 |

| دمياط | 32 | 23 |

الرجاء أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الطقس الحار وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.