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جدة - نرمين السيد - وزارة الصحة والسكان
وقالت وزارة الصحة، إن الدورات استهدفت الصيادلة في محافظات: "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والفيوم، والإسماعيلية، والشرقية، والمنصورة، والإسكندرية، والبحيرة"، بإجمالي 45 برنامجا تدريبيا، بالتعاون مع قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة قطاعات ومديريات الصحة، والخبراء في مجال الرعاية الصيدلية.
وأوضحت أن البرامج التدريبية تضمن دورات فنية وإدارية، لكافة الصيادلة الحكوميين التابعين للوزارة، بهدف رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية، وتعميم ممارسة الصيدلة الإكلينيكية في جميع المديريات والجهات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتنفيذ استراتيجية تطوير التخصصات العملية والممارسات التعليمية المُستحدثة، لمواكبة التطورات العالمية.
من جانبها، قالت الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن البرامج التدريبية تضمنت 25 دورة للصيدلة الإكلينيكية، و20 دورة للبرامج الرقابية، مستهدفة الأخطاء الدوائية والإحصاء الصيدلي، واليقظة الدوائية، واقتصاديات الدواء، والمعايير المصرية لاعتماد المستشفيات (معايير الصيدلة)، وإدارة المخازن، ومراكز المعلومات الدوائية وبرامج الصيدلة الإكلينيكية الخاصة بدور الصيدلي في الرعاية الحرجة، ورعاية المبتسرين والتغذية العلاجية والرعاية الأولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذ 45 برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة وتأهيل 1490 صيدليا في 12 محافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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