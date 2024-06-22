التعليم: لا علاقة لما تتداوله مجموعات الغش بامتحان اللغة العربية للثانوية

جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصور المتداولة على مجموعات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي، بزعم أنها لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، غير صحيحة، وكل ما نشر ليس له أي علاقة بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم السبت.





واستأنف طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، اليوم السبت، بأداء امتحان المواد الأساسية التي بدأت بامتحان اللغة العربية عند دقات التاسعة صباحا، بعد أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال يومي 10 و12 يونيو الماضيين. وكان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهاب بطلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، مؤكداً أن هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها بإمكانية تسريب أو تداول الامتحانات، النصب والاحتيال وجمع الأموال. وأضاف زلطة، أن جميع مجموعات الغش الإلكتروني تم ويتم رصدها والتعامل معها، وأن إجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي.

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