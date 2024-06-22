«شكاوى التعليم العالي» تستجيب لـ5021 حالة في 2023-2024

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرصه الدائم على متابعة نتائج ومؤشرات أداء منظومة الشكاوى التابعة للوزارة، وخطوات التفاعل الجاد معها.





وأشار الوزير، في بيان اليوم السبت، إلى أنها تعد حلقة الوصل بين الوزارة والجمهور، حيث يجري التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، ودراسة وبحث وفحص هذه الشكاوى والعمل على حلها؛ بغرض تخفيف العبء عنهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، ورد الحقوق إلى أصحابها وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور أيمن عاشور، بوابة الشكاوى الحكومية للوزارة التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، خلال العام المالي 2023/2024، بالتعاون مع الجهات المعنية بالجامعات المصرية وأجهزة الوزارة المختصة، حيث تم التعامل مع الشكاوي والطلبات التي بلغ عددها ما يقرب من 5021.

وتتنوع الجهات التي ترد منها الالتماسات والشكاوى والطلبات الخاصة بالوزارة وقطاعاتها ما بين مواطنين لهم مصالح شخصية أو علاقة عمل مع الوزارة، بالإضافة إلى المواطنين الذين لهم صلة بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج للحصول على درجات علمية.

كما تتلقى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، الالتماسات والشكاوى الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والعاملين بالجامعات والمعاهد، فضلا عن الشكاوى والالتماسات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية، وطلبات محولة للإدارة من أمانة مجلس الوزراء.

وبشأن الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام المالي 2023/2024، فهي مقسمة إلى شكاوى واردة من الطلاب وأولياء الأمور، وبلغ عددها 475 شكوى، بينما بلغ عدد شكاوي أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة نحو 155، أما عن شكاوى العاملين بالوزارة والجامعات المصرية، فقد بلغت نحو 246 شكوى، وبالنسبة لشكاوي الخريجين، فقد بلغ عددها 165 شكوى، وكذلك جرى تلقي 93 شكوى من المواطنين، وبلغ عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بموقع الوزارة، ما يقرب من 3637 شكوى، كما تلقت الإدارة نحو 250 شكوى من خلال الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح مصطفى إمام، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، أن الإدارة تتبع طريقة عمل محددة لضمان حسن سير العمل بكفاءة وفعالية، ويجري استقبال طلبات المواطنين والشكاوى، وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لهم، ثم تسجيل طلبات المواطنين في نظام إلكتروني؛ لضمان متابعة سير العمل عليها وحلها في أسرع وقت، وبعدها يجري تحويل طلبات المواطنين إلى الأقسام المختصة للتعامل معها وحلها، فيما يقوم قسم المتابعة بالتواصل والمتابعة مع المواطنين للتأكد من حصولهم على خدماتهم وحل أي مشاكل قد تواجههم.

وأضاف أنه يجري الرد على كافة الشكاوى والالتماسات المقدمة للوزارة، ويجري إبلاغ مقدميها بالنتيجة سواء بالإيجاب أو السلب، وذلك بعد عرضها على أجهزة الوزارة المختصة ببحث إمكانية الحل طبقا للقواعد والقوانين المنظمة، لافتا أنه هناك بعض الشكاوي مازالت قيد الدراسة والمتابعة مع جهات الاختصاص.