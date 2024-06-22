تقديم خدمات لـ10 آلاف مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ بمطروح خلال العيد

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إن مستشفيات المحافظة استقبلت خلال عيد الأضحى 10 آلاف و519 مريضا بأقسام الاستقبال والطوارئ، منهم 72 مصابا بحوادث سير، و16 اشتباه تسمم، و17 حالة ادعاء غرق، لافتا إلى أنه جرى التعامل بحرفية عاليه مع مختلف الحالات، وتقديم كل أوجه الدعم الطبي والنفسي للمرضى.





وأضاف وكيل الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه جرى تنفيذ 129 عملية جراحية، من بينها 33 جراحة كبرى و86 جراحة متوسطة، و10 جراحات صغرى، كما تم إجراء 520 تدخلا جراحيا بسيطا بأقسام الاستقبال والطوارئ، جرى حجز 135 مريضا بأقسام الرعاية المركزة، وحجز 184 طفلا من حديثي الولادة بأقسام الحضانات، وحجز 272 مريضا بالأقسام الداخلية المختلفة، كما تم تنفيذ 570 جلسة غسيل كلوي، وإجراء 1977 فحصا بالأشعة و2532 فحصا معمليا.

وتابع الدكتور مبروك سالم، أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح وضعت خطة للتأمين الطبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وأشار إلى أنه جرى رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة والانعقاد الدائم والمستمر لغرف الطوارئ الوقائية والعلاجية بديوان المديرية ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.

وشدد على أنه جرى تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور على جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية.

ونوه بأن مستشفيات القطاع العلاجي بالمحافظة قد أعدت خطة مسبقة للتعامل والاستعداد خلال تلك الفترة من خلال غرفة أزمات وطوارئ علاجية لمواجهة أي حدث طارئ، وتشكيل فريق الانتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفيات في أي منطقة بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع غرفة الطوارئ الوقائية بالمديرية.

وأوضح أن جميع الإدارات الفنية بالمديرية وإعضاء غرفة الأزمات والطوارئ المنعقدة بديوان عام المديرية شاركوا على مدى أيام الإجازة، من خلال حضور جميع الاجتماعات التحضيرية؛ لمناقشة أهم التحديات التي قد تواجه فرق العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات والعمل على حلها بشكل فوري؛ مما كان له الأثر الفعال في استمرار تقديم الخدمة الطبية المطلوبة لجميع المرضى والجاهزية للتعامل مع أي حادث أو طارئ بحرفية عالية.

وأشاد بجهود الفرق الطبية في جميع القطاعات الصحية بالمحافظة والتنسيق المستمر مع الزملاء بمرفق الإسعاف بمطروح، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا أي جهد لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح وزائريها.