بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. 745 ألف طالب يؤدون الاختبارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 11:30 صباحاً - بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة العربية حيث يؤدى الاختبارات قرابة 745 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وشهدت لجان السير إجراء تفتيشا دقيقا للطلاب للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، موضحة أن امتحان اللغة العربية يتضمن 55 سؤالا، منها 51 سؤال اختيار من متعدد بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية، مضيفة أن الأسئلة منها 70% بلا صعوبة وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة بجانب 30% للمستويات المعرفية، مؤكدة أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم كما أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، بالإضافة إلى أنها ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.