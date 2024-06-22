نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فصل الصيف: ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف بدأ فلكيًا الخميس الماضي وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن من أبرز التغيرات الجوية في فصل الصيف هو امتداد منخفض الهند الموسمي، المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة خلال الأسبوع الحالي.

ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة

وأوضحت الدكتورة منار خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» مع الإعلامية داليا أشرف، أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وحذرت من ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 80% في القاهرة الكبرى و90% في المناطق السياحية المطلة على البحر المتوسط.

توقعات الطقس خلال الأسبوع

توقعت الدكتورة منار أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية مع منتصف الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطب خلال النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت أن الأماكن الساحلية ستكون الأعلى في نسب الرطوبة ولكن الأقل في درجات الحرارة، بينما ستصل درجات الحرارة في محافظات الجنوب إلى 45 درجة مئوية، وهي الأقل في نسب الرطوبة.

نصائح للمواطنين

حذرت الدكتورة منار من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ونصحت بشرب كميات كبيرة من المياه والمرطبات، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، خاصة خلال فترات النهار شديدة الحرارة.