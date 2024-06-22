عن طريق كاميرا المراقبة.. اكتشاف حالات غش بامتحان اللغة العربية

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جدة - نرمين السيد - الغش الإلكتروني
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام سماعة الأذن واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما تم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة، من خلال استخدامه سماعة أذن، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال المسؤولين عن التفتيش على بوابة اللجان المذكورة وأيضا الملاحظين داخل اللجنتين.
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