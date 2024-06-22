جامعة القاهرة تخصص 2.5 مليون جنيه لتطوير مركز الدراسات الشرقية

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جدة - نرمين السيد - جامعة القاهرة
وذلك لمناقشة آليات تطوير المركز ورفع كفاءته خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت فى هذا الشأن نحو الارتقاء بمراكز الجامعة بهدف تحقيق مستوى عال من التميز والريادة الإقليمية والدولية باعتبار جامعة القاهرة من جامعات الجيل الخامس.
وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن تخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه مساهمة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى تنفيذ أعمال صيانة المركز.
كما تناول الاجتماع، الجدول الزمنى لأعمال الصيانة ورفع البنية التحتية للمركز بما يليق بمكانة المركز والدور الرائد فى تنمية الوعى القومى لدى الطلاب والباحثين، واستيفاء إجراءات الطرح تمهيدًا لتنفيذ الأعمال فى أقرب وقت.
وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق، خلال الاجتماع، حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية لها، وتطوير معاملها ومراكزها المختلفة ورفع كفاءتها ومن بينها مركز الدراسات الشرقية، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة قد وجه فى فبراير الماضى بضرورة الإسراع من الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع البنية التحتية للمركز بما يليق بمكانة المركز ودوره الرائد فى تنمية الوعى القومى لدى الطلاب والباحثين ونشر المعرفة وتعزيز البحث العلمي.
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