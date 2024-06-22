تنفيذا لتكليفات الرئيس.. بدء اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة رئيس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 12:32 مساءً - بدأ اجتماع خلية أزمة الحجاج، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وذلك بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.