ضبط عنصرين إجراميين بالقاهرة لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 12:32 مساءً - اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

محمد يوسف

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