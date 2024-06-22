غدا.. «مصر للطيران» تسير 24 رحلة عودة للحجاج من الأراضي المقدسة

جدة - نرمين السيد - تسير شركة مصر للطيران، غداً الأحد، 24 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، وذلك استمرارا للجسر الجوي الذي بدأته الشركة.





وذكرت الشركة، أن الرحلات غدا ستكون بواقع 9 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، ورحلة بخط سير جدة - كوناكري، ورحلتين بخط سير جدة - باماكو، ورحلة بخط سير الطائف - القاهرة، و11 رحلة بخط سير المدينة - القاهرة. وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة وقرعة الجيزة والإسكندرية وقنا وحجاج الترانزيت، وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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