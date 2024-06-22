وزير التنمية المحلية يعلن انتهاء الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام الحالى 2023/2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 01:28 مساءً - اللواء هشام آمنة : الخطة التدريبية للعام الحالى لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الـ40 والأخير للخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى الحالى 2023 /2024،

غداً الأحد 23/6/2024 ، ليعلن بعده انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكداً إن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.

وأكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد اذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة التدريبية لهذا العام نجحت في تحقيق أهدافها والتي تتضمن تطوير الأداء الوظيفي وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية ، وبناء صف ثانى من القيادات، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات، وتقوية علاقتها بالمركز ودعمها بإعداد مدربين، إضافة الى المساهمة في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة بكل أبعادها ومؤشراتها، والتعامل مع ملف التغيرات المناخية بالتركيز علي محاور تحسين البيئة ومعالجة المخلفات ومشروعات الاقتصاد الاخضر، والتركيز على التوجه نحو التحول الرقمي والتعرف على تطبيقاته فى كافة المجالات، و تطوير الادارة المحلية والممارسات الناجحة لمشروعات الوزارة مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن واداء مقدمي الخدمات.

وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن مركز سقارة ينظم في اسبوعه الأربعين والأخير 5 دورات تدريبية منهما دورتان جديدتان تنفذان لأول مرة هما تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية ، وتنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية ، إضافة إلى 3 دورات أخرى هي الخريطة الاستثمارية لمصر، وادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية ، والمرونة التنظيمية للحكومة الرشيدة ، ويستفيد من هذه الدورات 159 متدرب .

وقال وزير التنمية المحلية ان الأسبوع الـ40 لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يشهد تنظيم دورة عن"تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"ويقوم بتنفيذها مدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة ،ويستفيد منه 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، مشيراً إلي ان الدورة تأتى في إطار حرص الوزارة بالمضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، والحد من الزيادة السكانية غير المبررة التى تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ونوه اللواء هشام آمنة إلي دعمه الكامل من خلال الذراع التدريبي بسقارة على زيادة قدرة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمواصلة جهودها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية ومتابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها ،مؤكداً على علي إعطاء هذا الملف الأولوية التي يستحقها تماشياً مع تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان المحتوى التدريبي لدورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"سيركز على تعريف القضية السكانية بالأرقام، والسياسات السكانية وتجارب الدول،ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات فى القضية السكانية،والتعرف على خطوات كسب التأييد وبناء الدعم، وماهى أليات وأدوات عمل وحدات السكان ومهام لجان التنسيق والمتابعة، تحديد الهدف العام والأهداف المحددة ،وتحديد الجمهور المستهدف والمهارات اللازمة لبناء الدعم وإعداد رسالة الدعوة،وأسلوب محاكاه للجنه التنسيق والمتابعة بالقري، كما سيتم خلال الدورة تنظيم عدة مجموعات عمل لتحليل المؤشرات الحالية للمحافظات والمستهدفات الكمية وتحديد القضايا المحلية،و لاختيار قضية القرية و الحلول التي ستبني عليها المبادرة ودعم المحافظات لصياغة أهدافهم،ولإعداد الخطة التنفيذية للمبادرات ومؤشرات الأداء، وتختتم الدورة بمناقشة عرض الخطة التنفيذية لمجموعات العمل ومؤشرات الأداء.

وأضاف اللواء هشام آمنة انه في إطار اهتمام الوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع مجالات عمل الإدارة المحلية لتضم التنمية الاقتصادية المحلية و التنمية العمرانية و التكيف مع التغيرات المناخية ، حيث يواصل مركز التدريب بسقارة خلال خطته التدريبية وحتى الأسبوع الأخير جهوده نحو رفع وعى العاملين بالمحليات علي منظومة برامج التنمية المحلية المطورة و التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتنظيم دورتين هما "ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية" لمسئولي المشاركة المجتمعية ،ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية" لمديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامه ، ويستفيد منهما 75 متدرباً.

وأوضح وزير التنمية المحلية أهمية دورة المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة

عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أن الدورة ستركز على كيفية تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية والتى تتمثل في متابعة أدائها والخدمات المقدمة ، وكيفية دعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة ، والتعرف على وسائل الارتقاء بجودة خدماتها على أرض الواقع، ووسائل تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقاً لمعدلات الأداء، ومجالات خدمة المواطنين وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.

و أكد اللواء هشام آمنة، أن دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة التى ينفذها المركز فى أسبوعه الأخير بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكليف رئاسى ويستفيد منها 45 متدرب، تهدف الى تعزيز مشاركة المواطنين فى وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة والحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة، مشيراً إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تطبيقه لمنهجية إجراءات التخطيط التشاركى لمشروعات الإدارة المحلية التى أثبتت نجاحها فى سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عملياً وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلى، والاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، لافتاً إلى أن الدورة ستتضمن جانباً عملياً لوضع خطة إشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية وآليات مراجعة الخطط ومناقشتها الخطط من خلال مجموعات عمل من المتدربين.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية دورة الخريطة الاستثمارية والتي ينظمها المركز فى الأسبوع الأخير بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بادارات الاستثمار والمشروعات ، ويأتى ذلك تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المحلى، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمى، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، مشيراً إلى تضافر جهود الوزارة للمضى قدما بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.

وقال اللواء هشام آمنة إن الدورة ستتضمن تعريف الاستثمار من المنظور الشامل، وضوابطه ومعاييره، جهود الهيئة العامة للاستثمار في مجال تهيئة بيئة الاعمال،و منهجية جذب الاستثمار،و مبادرات تحفيز الاستثمار،و الرخصة الذهبية كأحد آليات جذب الاستثمار، و الاطار التنظيمى لتخصيص الأراضى في مصر ،وفكرة ومفهوم الخريطة الاستثمارية،و بناء الخريطة الاستثمارية وتجهيزاتها ،وعرض الموقع الاليكترونى للخريطة الاستثمارية،وكيفية صناعة الفرص الاستثمارية،وابرز نماذج الفرص الاستثمارية، وتحليل سلاسل القيمة للمشروعات و المزايا النسبية والتنافسية،و استراتيجيات إحلال الواردات،والترويج للخريطة الاستثمارية، فكرة الطرح الاليكترونى ،واعداده ومراحله .

وأضاف وزير التنمية المحلية ان مركز سقارة ينظم دورة تدريبية فى أسبوعه الـ40 عن المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، والتى يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لممارسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدرب من خريجي دورات قادة المستقبل بسقارة والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة علي التعريف بمفاهيم المرونة التنظيمية وكيف تبدو المؤسسة المرنة وكيف تحقق الاستفادة من تلك المرونة، وما قابلية التكيف الاستراتيجي والقدرة علي التعامل مع الظروف المتغيرة بنجاح، وأن القيادة خفيفة الحركة تسمح لها بإدارة المخاطر،بالإضافة إلى أن الحوكمة القوية تعتمد على ثقافة المؤسسة القائمة علي الثقة والشفافية والابتكار، وتتضمن الدورة أيضا علي تنفيذ عدة ورش عمل عن التطوير المؤسسي المرن والإدارة المحلية بين التحفيز والمرونة.